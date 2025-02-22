Kırklareli\'nde Kurşunlama Olayı: Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kentte bir iş yerinin kurşunlanması üzerine harekete geçti. Ekipler iş yerinin güvenlik kameralarından şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheli E.Ö., evinde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ