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Kırklareli'nde Ocak Ayında Yapılan Denetimlerde 92 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Ocak Ayında Yapılan Denetimlerde 92 Araç Trafikten Men Edildi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü, 1-30 Ocak tarihleri arasında yaptığı denetimlerde yük, yolcu taşıyan araçlar, otomobil ve motosikletleri kontrol etti. Denetimler sonucunda 92 araç trafikten men edilirken, 2 bin 294 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 18 sürücünün alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetlerine el konuldu.

Kırklareli\'nde Ocak Ayında Yapılan Denetimlerde 92 Araç Trafikten Men Edildi
30.01.2024 - 15:20,
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Kırklareli'nde Ocak ayı boyunca araç ve sürücülere yönelik denetimler devam etti.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan bölgelerde 1-30 Ocak tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde yük, yolcu taşıyan araçlar, otomobil ile motosiklet kontrol edilirken, 92 araç trafikten men edildi.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen 2 bin 294 sürücüye cezai işlem uygulanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 18 sürücünün belgelerine el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Ocak Ayında Yapılan Denetimlerde 92 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Ocak Ayında Yapılan Denetimlerde 92 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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