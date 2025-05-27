Kırklareli\'nde Öğrencilere Trafik Eğitimi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri köy okullarındaki öğrencilere Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığı ile Mili Eğitim Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamından Kırklareli'nde köy okullarında eğitim veren öğrencilere trafik eğitimi verildi. Jandarma ekipleri belirlenen okullarda Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. - KIRKLARELİ