Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Ekipler il ve ilçelerde "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla öğrencilere trafik eğitim parkurlarında yaya geçidi uygulama eğitimi verdi.
Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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