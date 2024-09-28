Kırklareli\'nde Okul Servis Denetimi

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından okul servislerinde denetim yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, 2024 - 2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yaya geçitleri ve okul servis araçlarının denetimine ağırlık verildi.

Denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken, personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca biniş ve iniş konularında bilgilendirme yapıldı. - KIRKLARELİ