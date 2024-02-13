Kırklareli'nde jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi

Kırklareli\'nde jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından Vize ilçesinde okul servisleri denetlendi. Denetimde 36 araç kontrol edilirken öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi. Denetimlerde ekipler, servis şoförlerini araç içerisindeki hareketleri, emniyet kemeri kullanımı ve hız konusunda bilgilendirdi.

13.02.2024 17:49
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Vize ilçesinde okul servisleri denetlendi. Denetimde 36 araç kontrol edilirken öğrencilerim emniyet kemerleri kontrol edildi.

Denetimlerde ekipler araç içerisinde hareketleri, emniyet kemeri kullanımı ve hız konusunda servis şoförlerini bilgilendirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi - Son Dakika


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