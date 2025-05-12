Kırklareli'nde jandarma yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil denetim gerçekleştirdi.
Kırklareli İl Jandarma komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yolcu taşımacılığı yapan taşıtlara sivil denetim gerçekleştirdi. Denetimde şoför ve yolcuların emniyet kemerlerini takıp takmadığı, şoförün kurallara uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Sivil Denetim - Son Dakika
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