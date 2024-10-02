Kırklareli\'nde Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik Denetim Uygulaması

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik denetim uygulaması yapıldı.

Çocuklar Güvende Programı kapsamında Babaeski İlçe Polis Amirliği, Babaeski Belediyesi personeli ve Babaeski SHM birim sorumlusu personel tarafından sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik sokak taraması gerçekleştirildi. Risk altında bulunan çocuklara yönelik alan taramalarının devam edeceği yetkililer tarafından bildirildi. - KIRKLARELİ