Kırklareli'nde düzenlenen terör operasyonunda 2 PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri terör örgüt üyelerine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Terör Operasyonu - Son Dakika
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