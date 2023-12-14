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Kırklareli'nde tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, Lüleburgaz ilçesindeki bir tır, emniyet şeridinde duran başka bir tıra çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Lüleburgaz - İstanbul istikameti bir süre tek şeritten sağlandı.

Kırklareli\'nde tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
14.12.2023 - 10:44,  Güncelleme: 10:45
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Kırklareli'nde tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi akalı tır TEM otoyolunun Hamitabat mevkisinde 06 DSA 532 plakalı Ş.K. idaresindeki tır emniyet şeridinde duran KA 5508 CT plakalı tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelem sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücülere yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle Lüleburgaz - İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırklareli'nde tırların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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