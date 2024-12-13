Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 100 araç trafikten men edildi.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler denetim kapsamında 15 bin 22 aracı kontrol etti. Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken 100 araç trafikten men edildi.
Ayrıca ekipler, yük ve yolcu taşıyan araçlarda zorunlu olan kış lastiği için şoförleri bilgilendirdi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Trafik Denetimi: 100 Araç Men Edildi - Son Dakika
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