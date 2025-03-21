Kırklareli\'nde Trafik Denetimi: 290 Sürücüye İşlem

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 290 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. Ekipler, 12 - 18 Mart 2025 tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 20 bin 57 aracı kontrol etti. Gerçekleşen denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 290 sürücüye işlem yapıldı. - KIRKLARELİ