Kırklareli\'nde trafik denetimlerinde ceza yağdı, 7 araç trafikten men edildi

Kırklareli'nde gerçekleşen trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı, 7 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentte bulunan uygulama noktalarında trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde 881 araç kontrol edilirken kuralları ihlal ettiği tespit edilen 150 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimde kusurlu 7 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu. - KIRKLARELİ