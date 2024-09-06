Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

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Kırklareli'nde yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Paylaşılan görüntülerde otomobillerin devrilmesi, otomobil-bisiklet çarpışması ve araç çarpışmaları yer alıyor. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kazaların görüntülerini paylaşarak, trafik kurallarına uymanın önemini vurguladı.

06.09.2024 12:28
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Kontrolden çıkan araç yoldan çıkıp böyle takla attı

Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

"Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşana trafik kazalarının MOBESE görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Unutmayın! uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır" notu yer aldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent ve ilçelerde MOBESE kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde otomobillerin devrilmesi, otomobil-bisiklet çarpışması ve araç çarpışmaları yer alıyor.

Paylaşılan görüntülerde en çok dikkat çeken Lüleburgaz ilçesinde Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda belirli zamanlarda dört otomobilin kontrolden çıkarak devrildiği anlar oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Unutmayın! uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır. Yanılmayın! trafik kazaları asla kazayla olmaz" dendi.

Kırklareli\'nde trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika
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