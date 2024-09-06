3.Sayfa

Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

Çok fazla alkol aldığı için cinsel organı tamamen kesildi

İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

Kontrolden çıkan araç yoldan çıkıp böyle takla attı

Kırklareli'nde trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

"Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşana trafik kazalarının MOBESE görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Unutmayın! uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır" notu yer aldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent ve ilçelerde MOBESE kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde otomobillerin devrilmesi, otomobil-bisiklet çarpışması ve araç çarpışmaları yer alıyor.

Paylaşılan görüntülerde en çok dikkat çeken Lüleburgaz ilçesinde Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda belirli zamanlarda dört otomobilin kontrolden çıkarak devrildiği anlar oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Unutmayın! uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır. Yanılmayın! trafik kazaları asla kazayla olmaz" dendi.