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Kırklareli'nde trafik kazası: 1 ölü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu üzeri Kavaklı beldesi yakınlarında Ayhan Yurtsever idaresindeki 34 CKR 96 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler sürücü Yurtsever'i araçtan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Yurtsever, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yurtsever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.