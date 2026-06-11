Kırklareli\'nde Trafik Kazası: Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sebiha Yücel:

hüzün verici bir olay tabi ama trafik kazalarında her gün insanlar ölüyor biz bunu duymaya alışkın olmuşuz gibi geliyor aslında sorun sadece bu olay değil sistem ve şoför davranışları konusunda ciddi adımlar atılması gerekli ama bunu da biliyoruz herkes