Kırklareli'nde Trafik Kazası: Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırklareli'nde Trafik Kazası: Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kırklareli\'nde Trafik Kazası: Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti
11.06.2026 22:07
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Kırklareli'nde tır ile traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nde tır ile traktörün karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kızılcıkdere köyü-Kırklareli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle Kızılcıkdere köyünden çıkarak Kırklareli istikametindeki tarlasına gitmekte olan Yücel Yaman'ın kullandığı traktöre, aynı yönde seyreden bir tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör büyük hasar alırken, sürücü Yücel Yaman ağır yaralandı. Kazada traktör arkasındaki römorkta bulunan 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yücel Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılcıkdere köyü sakinlerinden olan Yaman'ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde Trafik Kazası: Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sebiha Yücel Sebiha Yücel:
    hüzün verici bir olay tabi ama trafik kazalarında her gün insanlar ölüyor biz bunu duymaya alışkın olmuşuz gibi geliyor aslında sorun sadece bu olay değil sistem ve şoför davranışları konusunda ciddi adımlar atılması gerekli ama bunu da biliyoruz herkes 0 0 Yanıtla
  • Orçun Taşkıran Orçun Taşkıran:
    oh be tanrım ne acı şey ya adamın ailesine çok yazık oldu bu işin sorumluları bulunup cezalandırılması lazım kesinlikle bu kadar can kaybı yeterli artık 0 0 Yanıtla
  • Erhan Yıldız Erhan Yıldız:
    yazık valla böyle şeyler olmasın da bi kontrol sağlansın yollarda ama ne bileyim artık 0 0 Yanıtla
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