Kırklareli\'nde uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Isparta'da traktör ile otomobil çarpışması: 4 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyü yolunda meydana gelen kazada, traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.