Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Kırklareli\'nde uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Demirköy ilçelerinde torbacılara yönelik operasyonda 15 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

18.03.2024 18:08  Güncelleme: 18:11
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuştucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Demirköy ilçelerinde torbacılara yönelik operasyonda 15 adrese baskın yaptı. Operasyonda 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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