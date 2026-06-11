Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonu
11.06.2026 21:00
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Babaeski'de 130 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 130 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Babaeski ilçesinde koordineli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda 130 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen eldiven ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.M. ve E.M. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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