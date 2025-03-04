Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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