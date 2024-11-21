Kırklareli Üniversitesi\'nde Yangın

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Kırklareli Üniversitesi'ndeki sınıfların oldu binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayalı Kampüsünde 2. Merkezi sınıf binasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken öğrenciler diğer binalardaki sınıflara yönlendirildi. - KIRKLARELİ