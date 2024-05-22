Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri İtalya\'da gözaltına alındı

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Kırmızı bültenle aranan ve uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak gibi çok sayıda suça karışan örgütün lideri Barış Boyun İtalya'da gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İtalyan ve Türk polisi tarafından operasyon düzenlendi. İtalya Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Ankara'nın en çok arananlar listesinde yer alan ve terör amaçlı silahlı çete kurmakla suçlanan 39 yaşındaki örgüt lideri Boyun'un Viterbo'da bir apartman dairesinde yakalandığı belirtildi. İtalya resmi haber ajansında yer alan bilgilere göre yüzlerce polisin katıldığı şafak operasyonlarında İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de terör saldırıları planladığı gerekçesiyle Boyun dahil 19 kişi gözaltına alındı.

Barış Boyun, cinayet, suç örgütü kurma ve silahlanma iddialarıyla Türkiye makamlarının talebi üzerine çıkarılan uluslararası arama emri kapsamında Ağustos 2022'de Rimini'de cezaevine konmuş, daha sonra cezası ev hapsine çevrilmişti. Ardından şehri terk etmemesi şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Suçlamalar

Gözaltına alınanların terör amaçlı suç örgütü kurmak, silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi. - ROMA