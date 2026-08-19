Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı İstanbul'da Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı İstanbul\'da Yakalandı
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Faslı uyuşturucu kaçakçısı Z.E., İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Fas makamları tarafından uluslararası çapta kırmızı bültenle aranan 36 yaşındaki uyuşturucu kaçakçısı kadın İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti kapsamında uluslararası çapta kırmızı bültenle aranan 36 yaşındaki Faslı Z.E.'nin Türkiye'ye giriş yaptığı ve İstanbul'da saklandığı istihbaratını alan İstanbul polisi, harekete geçti. Ülkesinde uzun süredir aranan E.'nin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri ortak çalışma gerçekleştirdi. Emniyet birimleri arasında müşterek yürütülen çalışmalarda, Z.E.'nin Avcılar'da bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Gerçekleştirilen araştırma ve takip faaliyetleri kapsamında, Fas makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçu kapsamında ülkeye iadesi istenen Z.E. isimli kadın, Avcılar ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan Z.E. ile ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelinin farklı ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın arkadaşlarını kullanarak uyuşturucu maddeleri kapsül içerisinde yutma yöntemiyle yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına şüphelinin, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine iade edilmesi için Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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