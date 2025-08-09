Kırmızı Işık İhlali Kamerada

Düzce'de kırmızı ışık ihlali yapmak için arkadaşından yardım isteyen sürücü araç içi kamerasına yakalandı. Sürücünün güldüren halleri ile ışık ihlali yaptığı anlar an be an kaydedildi.

Olay, Çoban kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kavşağın en ön kısmına gelen motosiklet sürücüsü ışıkta beklemeye başladı. Bu esnada ışıkta beklemek istemeyen sürücü arkasında oturan arkadaşından ışık ihlali cezası yememek için plakayı kapatmasını istedi. Arkadaşı sürücünün isteğini kırmayarak ceza yememek için elindeki çanta ile plakayı kapattı. Plakanın kapandığını düşünen motosiklet sürücüsü kırmızı ışık ihlalini gerçekleştirerek yoluna devam etti. Bu anlar ışıkta bekleyen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne iletilince motosiklet sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden 2 bin 168 lira para cezası yazıldı. - DÜZCE