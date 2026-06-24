Kırmızı Işık İhlali Kaza Sonucu 82 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırmızı Işık İhlali Kaza Sonucu 82 Bin TL Ceza

Kırmızı Işık İhlali Kaza Sonucu 82 Bin TL Ceza
24.06.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye toplam 82 bin 719 TL ceza kesildi, yaralanan olmadı.

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kırmızı ışık ihlali yapan ve sürücü belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 82 bin 719 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Demir C.'nin kullandığı 07 NV 904 plakalı otomobil, 1071 Sokak'tan Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan Ramazan E.'nin kullandığı 07 CLL 45 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve 07 NV 904 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği belirlenen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

82 bin 719 TL ceza kesildi

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafında yapılan kontrolde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsü Demir Coşkun'un sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Demir Coşkun'a sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin, araç sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin, aracın muayenesinin olmamasından 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 82 bin 719 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Kaza, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı Işık İhlali Kaza Sonucu 82 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı
Fenerbahçe’de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası Aziz Yıldırım bizzat görüşecek Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

10:34
Dünya Kupası’nın en çok konuşulan görüntüsü Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi
Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi
10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 10:50:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kırmızı Işık İhlali Kaza Sonucu 82 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.