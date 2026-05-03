Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1\'i ağır, 4 yaralı
03.05.2026 09:09  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kırmızı ışık ihlali sonucu çarpışan araçlardan biri kontrolden çıkıp önce kaldırımdaki ağaca, ardından temizlik yapan belediye işçisine ve park halindeki motosikletlere çaptı.

Antalya'da kırmızı ışık ihlali sonucu çarpışan araçlardan biri kontrolden çıkıp önce kaldırımdaki ağaca, ardından temizlik yapan belediye işçisine ve park halindeki motosikletlere çaptı. Belediye işçisinin savrulup ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat ilçesi Şükrü Sözen Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Elif Y.'nin kullandığı 07 BZR 813 plakalı KİA marka cip Atatürk Kültür Merkezi kavşağına geldiğinde, Atatürk Kültür Merkezi istikametinden İbrahim Sözen Caddesine çıkan Muhammed Enes İ.'nin kullandığı 26 AAH 091 plakalı OPEL marka otomobil ile çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali sonucunda meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu bildirilen 07 BZR 813 plakalı cip, çarpışmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan demir bariyer, çöp kutusu ve ağacı devirdikten sonra caddede temizlik yapmakta olan Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli Neşet A.'ya çarptı.

İlk müdahaleyi yoldan geçen ATT yaptı

Ağır yaralanan Neşet A.'nın yardımına tesadüfen olay yerinden geçmekte olan ve Side 112 bünyesinde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapmakta olan Sevilay Turgut koştu. Turgut, ağır yaralı olarak yerde yatan Neşet A.'nın başından ayrılmayarak 112 sağlık ekibine teslim etti.

Kazada yaralanan 07 BZR 813 plakalı cip sürücüsü Elif Y., aynı araçta yolcu olarak bulunan Cansel A. ve Esra P. ile temizlik işçisi Neşet A. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Belediye Temizlik Görevlisi Neşet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Nejat A.'nın kazayı haber alıp gelen yakınları göz yaşlarına boğuldu.

Ağaç park halindeki motosikletlerin üzerine devrildi

Diğer taraftan 07 BZR 813 plakalı cipin çarptığı kaldırımdaki ağaç park halindeki 07 BFN 661, 07 AFF 516 ve 07 ATH 093 plakalı motosikletlerin üzerine devrilerek motosikletlerde maddi hasar oluşmasına neden oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya Trump’a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın Almanya Trump'a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu
İki ilde mayıs ayında kar yağışı İki ilde mayıs ayında kar yağışı
İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler
2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı“ ilan edildi 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

08:30
Gıda devi iflas etti Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak
08:19
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı
07:37
Trump’tan İran’ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt
07:25
İtalya’dan İran’a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
01:32
Sokakta tüfekle dolaşan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı
Sokakta tüfekle dolaşan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı
23:58
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 09:31:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.