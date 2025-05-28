Kırmızı Işık İhlali: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırmızı Işık İhlali: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
28.05.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kırmızı Işık İhlali: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Konya'da kırmızı ışık ihlali sonucu yaşlı çiftin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırmızı ışık ihlalinde yaşlı çiftin öldüğü feci kaza kamerada

KONYA - Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin otomobile çarpması sonucu yaşlı çiftin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Memleket Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatıp Caddesi istikametine seyir halinde olan kırmızı ışık ihlali yapan Ali B. idaresindeki 34 AP 6806 plakalı kamyonet, Memleket Caddesi Kavşağına geldiğinde Gürbaşak Sokaktan çıkarak caddeye giriş yapmak isteyen Kadir Yıldız idaresindeki 42 Y 5492 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 70 yaşındaki Fatma Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, eşi otomobil sürücüsü Kadir Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ali B. ile araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak çıkışındaki trafik ışığının yeşil yanması sonrası Kadir Yıldız idaresindeki otomobilin hareket etmesi, cadde üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan Ali B. idaresindeki kamyonetin otomobile çarpması ve araçların sürüklenmesi yer alıyor. Otomobil ile sokaktan hareket eden traktör üzerinde bulunan kişilerin ise el kol hareketleriyle kamyonet sürücüsüne tepki gösterdikleri görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Konya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı Işık İhlali: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:18:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kırmızı Işık İhlali: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.