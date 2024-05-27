Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kırmızı ışıktaki otomobile çarptıktan sonra ışık direğine çarpıp yolun kenarına takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

27.05.2024 17:07
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kırmızı ışıktaki otomobile çarptıktan sonra ışık direğine çarpıp yolun kenarına takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi Tekirdağ - İstanbul Karayolu üzeri Marmaraereğilisi Belediye binasının karşısındaki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 59 AIH 587 Toyota marka otomobil, İstanbul istikametinden Tekirdağ istikametine geldiği sırada hızını alamayarak kırmız ışıkta bekleyen M.A. idaresindeki 17 AAN 5888 plakalı Toyota marka otomobile arka sol çamurluğuna çarptı.

Çarpışmanın ardından hızını alamayan ve kontrolden çıkan 59 AIH 587 plakalı otomobil, daha sonra trafik ışığını da devirerek yan yolda ters döndü. Ters dönen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ters dönen aracın sürücüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri, her kaza ile ilgili inceleme başlatırken, hasar oluşan her iki aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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