Kırmızı Işıkta Duramayan Kamyon, Çarptığı Otomobile Takla Attırdı - Son Dakika
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Kırmızı Işıkta Duramayan Kamyon, Çarptığı Otomobile Takla Attırdı

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çöp kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

21.06.2024 09:57
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Kırmızı ışıkta duramayan kamyon, çarptığı otomobile takla attırdı...O anlar kamerada

Kazada 2 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, çöp kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza; Antalya- Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Emrah Ağgül'ün kullandığı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 06 CKD 589 plakalı çöp kamyonu, Hatipler Yenimahalle mevkiine geldiğinde yaya geçidindeki kırımızı ışıkta bekleyen Zeynep Emirdar'ın kullandığı 07 JF 727 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kamyonun çarpmasıyla takla atarak yol ortasına devrilen otomobilin sürücüsü Zeynep Emirdar ve araçta yolcu olarak bulunan Behiye Bakır yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazanın meydana geldiği yerde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı Işıkta Duramayan Kamyon, Çarptığı Otomobile Takla Attırdı - Son Dakika

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