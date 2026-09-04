Kırmızı ışıkta geçen Bursa'daki otobüs şoförünün ehliyetine el konuldu, ceza uygulandı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçen Bursa'daki otobüs şoförünün ehliyetine el konuldu, ceza uygulandı

Kırmızı ışıkta geçen Bursa\'daki otobüs şoförünün ehliyetine el konuldu, ceza uygulandı
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Bursa Nilüfer'de kırmızı ışık ihlali yapan özel halk otobüsü şoförü M.K.'nin ehliyetine el konuldu, 17 bin 912 lira ceza uygulandı ve psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi. Olay, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntüler üzerine polis incelemesiyle ortaya çıktı.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yaparak motosiklet sürücüsünü tehlikeye atan özel halk otobüsü şoförü M.K.'nin ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca para cezası uygulanırken, psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsü sürücüsü M.K., kırmızı ışıkta geçerek yeşil ışıkta ilerlemek isteyen motosiklet sürücüsünü tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücü arasında da dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Motosiklet sürücüsünün, "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, beni ezeceksin" şeklindeki tepkisine otobüs şoförü, "Ne olacak, cezamızı çekeriz" diye karşılık verdi. Motosiklet sürücüsünün plakasını aldığını söylemesi üzerine ise otobüs şoförünün, "Selamımı da söyle" ifadelerini kullandığı görüldü.

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda otobüs sürücüsü M.K.'nin ehliyetine el konulurken, 17 bin 912 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü ayrıca psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Bursa Nilüfer, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Polis, Bursa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçen Bursa'daki otobüs şoförünün ehliyetine el konuldu, ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta geçen Bursa'daki otobüs şoförünün ehliyetine el konuldu, ceza uygulandı - Son Dakika
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