Kırşehir\'de 1 Ton 600 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik çalışma başlattı. 2 işyerine doğu illerinden satışa hazır kaçak kıyılmış tütün getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. İşyerleri ve depolarında yapılan aramada, satışa hazır 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.D. ve S.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

El konulan tütünün piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 850 bin lira olduğu belirtildi. - KIRŞEHİR