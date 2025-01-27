Kırşehir\'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de tır dorsesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir- Ankara Otoyolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde yapılan incelemede, İran- Van sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlen 11 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Gözaltına alınan tır sürücüsü E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise, Kırşehir İl Göç Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KIRŞEHİR