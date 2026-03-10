Kırşehir'de 2.9 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
Kırşehir'de 2.9 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Kırşehir\'de 2.9 Milyon TL\'lik Kaçak Ürün Ele Geçirildi
10.03.2026 16:05
Kırşehir'de jandarma, durdurduğu araçta 2.9 milyon TL değerinde faturasız ürün yakaladı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 900 bin TL olan Çin menşeili faturasız ürün ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol emniyet ve kontrol noktasında A.Ç.'nin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 900 bin TL olan 21 bin 808 adet Çin menşeili faturasız, irsaliyesiz ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.Ç. hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de 2.9 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

Kırşehir'de 2.9 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Ele Geçirildi
