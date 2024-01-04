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Kırşehir'de 2023 yılında 721 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Kırşehir'de 2023 yılında 721 trafik kazası meydana geldi

Kırşehir'de 2023 yılında toplam 721 trafik kazası meydana geldi. Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, valilik toplantı salonunda 2023 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısında basın temsilcileri ile bir araya geldi. Kırşehir'de 2023 yılı genelinde meydana gelen trafik kazalarının 13'ü ölümle sonuçlandı. 708 kaza ise yaralanmayla sonuçlandı. Şehirde 530 bin 421 aracın ekiplerce kontrol edildiği ve bin 162 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kırşehir\'de 2023 yılında 721 trafik kazası meydana geldi
04.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 17:59
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Kırşehir'de 2023 yılında toplam 721 trafik kazası meydana geldi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, valilik toplantı salonunda 2023 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısında basın temsilcileri ile bir araya geldi.

260 kilometresi devlet, 220 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 3 bin 551 kilometrelik yol ağında emniyet ve jandarma trafik ekipleri görev yapıyor. Kırşehir'de 2023 yılı genelinde meydana gelen trafik kazalarının 13'ü ölümle sonuçlandı. 708 kaza ise yaralanmayla sonuçlandı.

Kırşehir'de, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 3, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2 olmak üzere toplam 5 Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) bulunuyor. 2023 yılında karayolu ve kent merkezi dahilinde 530 bin 421 aracın ekiplerce kontrol edildiği şehirde bin 162 araç sürüsüne cezai işlem uygulandı.2 bin 158 araç ise trafikten men edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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Mete Buhara, Jandarma, Kırşehir, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de 2023 yılında 721 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de 2023 yılında 721 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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