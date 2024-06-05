Kırşehir'de 351 Kadın KADES Uygulamasını İndirdi - Son Dakika
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Kırşehir'de 351 Kadın KADES Uygulamasını İndirdi

Kırşehir'de kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz gibi kötü eylemlerin önüne geçmek amacıyla kullanıma sunulan KADES uygulaması, 351 kişi tarafından indirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 175 aranan şahıs yakalanırken, 39 kişi tutuklandı. Kırşehir'de evden hırsızlık suçlarında yüzde 63, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 7 oranında azalma yaşandı. Okul ve çevrelerinin güvenliği için gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 829 kişi ve 3 bin 321 araç sorgulandı, 27 park ve bahçe ile 177 okul çevresi kontrol edildi.

05.06.2024 16:54
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Kırşehir'de 351 kadın Mayıs ayında Kadın Destek (KADES) uygulamasını indirdi.

İl merkezinde kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemlerin önüne geçmek için kullanıma sunulan uygulama KADES, 351 kişi tarafından indirildi. Ekipler tarafından 2024 yılı Mayıs ayında 636 kişiye KADES uygulaması hakkında yüz yüze eğitim verilirken, Mayıs ayında da uygulama 351 kez indirildi. Ekiplerin faaliyet önemi içerisinde yaptığı çalışmalarda 175 aranan şahıs yakalanırken, 39 kişi de tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de 2023 yılının Mayıs ayına göre evden hırsızlık suçlarında yüzde 63, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 7 oranında azaldı. Okul ve çevrelerinin güvenliği için gerçekleştirilen şok ve Huzur Güven Uygulamalarında 4 bin 829 kişi ile 3 bin 321 araç sorgulanırken, uygulamalarda 27 park ve bahçe ile 177 okul çevresi kontrol edildi. 158 okulda 2 okul kolluk görevlisi, 156 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 29 motorize ekip görev yaptı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de 351 Kadın KADES Uygulamasını İndirdi - Son Dakika

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