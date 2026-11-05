Kırşehir'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheliye adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheliye adli işlem başlatıldı

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Kırşehir\'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheliye adli işlem başlatıldı
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Kırşehir'de polisin asayiş uygulamaları ve adli çalışmalarında 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 128 fişek ve 300 hap ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de polis, asayiş uygulamaları ve adli çalışmalar kapsamında çok sayıda ruhsatsız silah, fişek, uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla uygulama, denetim ve adli çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ve meydana gelen adli olaylara yönelik yürütülen aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 128 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 11 kurusıkı fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 dolu kartuş, 300 adet hap ile uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar da; H.Ö., Ö.B., A.O., Ş.Y., K.Y., F.B., M.G., F.Ş. ve B.A. isimli 9 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kırşehir3. SayfaAsayişGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheliye adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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