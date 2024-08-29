Kırşehir\'de Belediye Tuvaleti Su Bastı

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Kırşehir'de kısa süreli yağış sonrası belediye tuvaletini su bastı. Sokakların göle döndüğü şehirde bazı vatandaşlar, ışıklarda bekleyen römork kasası üzerinden atlayarak yağmurdan kaçtı.

Kırşehir'de akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren yağış, şehir merkezinde olumsuzluklara neden oldu. Özellikle belediye tarafından işletilen halka açık tuvalet, aşırı su birikintilerinden etkilendi. Tuvaletin drenaj sistemi, kısa sürede biriken yağmur suyunu tahliye edemedi ve tuvaletin içini su bastı.

Vatandaşlar, belediye tuvaletinin su altında kalması nedeniyle mağdur oldu. Şans eseri herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir maddi hasar yaşanmadı.

Öte yandan, Lise Caddesi üzerinde ışıklarda bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüde, yağış esnasında yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar, çözümü römork kasası üzerinden atlayarak buldu. - KIRŞEHİR