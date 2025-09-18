Yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu

Yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu
18.09.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Yaylaözü köyünde 62 de 63 yaşlarındaki karı-kocanın evinden silah sesleri duyan komşuları eve gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Silahla vurulan çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayetlerle ilgili kapsamlı inceleme başlatılırken olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde bir evden silah sesleri geldiğini duyan komşular ikamete bakmaya gitti.

KARI-KOCA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

İçeri giren komşular R.K. (63) ile E.K. (62) çiftini silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde karı-kocanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÇİFTE CİNAYETE KAPSAMLI SORUŞTURMA

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftin evinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı. Cinayet ile ilgili olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

İnceleme, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan’ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler Nihal Candan'ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler
Kız kaçırma sonrası kayıplara karışan kuzenler davasında 5 tutuklama daha Kız kaçırma sonrası kayıplara karışan kuzenler davasında 5 tutuklama daha
Mourinho’nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi Mourinho'nun Benfica ile anlaştığını duyan Ali Koç tek cümle edebildi
Yerin 150 metre altında 6 saat kalıyorlar: Nedeni de hayli enteresan Yerin 150 metre altında 6 saat kalıyorlar: Nedeni de hayli enteresan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma töreninde firma yetkilisini terlettiği anlar
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

13:08
Spor gündemi alev aldı Ali Koç’tan TFF’ye çıkarma
Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma
12:40
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
11:55
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
11:54
Hayranından şaşırtan not Burcu Özberk’e yapılan yorum tepki çekti
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti
11:27
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail’den en çok nefret eden ülke
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
10:59
“Kartımı unuttum“ yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
"Kartımı unuttum" yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 13:42:21. #7.12#
SON DAKİKA: Yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.