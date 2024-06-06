Kırşehir'de çobanı dolandırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de çobanı dolandırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybeden çoban Aydın Battal'ı dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı. Çoban Battal'ın sattığı 7 koyunun parasını alamadığı ihbarı üzerine yapılan inceleme sonucunda E.C. ve M.B. yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Battal ve avukatı, adliye binası önünde açıklamalarda bulundu. Battal, dolandırıcılara teşekkür ederken, avukatı şikayetlerini dile getirdi.

06.06.2024 16:55
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Kırşehir'de muhtarlık seçimini kaybedince kendisine oy vermeyen akrabalarına yazdığı sitem dolu şiirle sosyal medyada gündem olan çoban Aydın Battal'ı dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Çoban Aydın Battal'ın sattığı 7 koyunun parasını alamadığı ihbarı üzerine Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrası çoban Battal'ı dolandırdığı tespit edilen E.C. ve M.B. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Mahkeme sonrası çoban Aydın Battal ve avukatı, adliye binası önünde açıklamalarda bulundu. Battal'ın avukatı Ayşe Nur Karakaya, "Müvekkilim Aydın Battal'ın mağduru olduğu 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dolayı Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Savcılık makamının etkili soruşturması ve Akpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nın özverili çalışmalarıyla birlikte şüpheliler bugün hakimlik karşısına çıkarıldı ve tutuklandı" dedi.

Dolandırıcılara şiir yazan Aydın Battal ise, "Şüpheli şahısların yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Bunun yanı sıra benim gibi sesi çıkmayan bir sürü kişiyi aynı yöntemle dolandırmışlar. Benden koyunları aldıkları gün satarak paraya çevirmişler ve yemişler. Adamlardaki özgüvene bak" diye konuştu.

Battal, Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldız ve bacanağına yazdığı şiirle ünlenmiş ve bir dizide de rol almıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de çobanı dolandırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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