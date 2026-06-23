Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu

Kırşehir\'de Kaçak Alkol Operasyonu
23.06.2026 15:12
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Kırşehir'de jandarma, kaçak alkol üreten 3 şahsa operasyon düzenledi, 120 litre etil alkol ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkol üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 120 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.A., M.K. ve M.T.'nin kaçak alkol ürettiği ve ürettikleri alkolleri piyasaya sürmeye hazırlandıkları yönünde bilgi elde eden jandarma ekipleri eş zamanlı çalışma başlattı. Mucur, Akpınar ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlıkları ile KOM ekiplerince şüphelilere ait 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 23 litre el yapımı kaçak alkol, 1 litre gümrük kaçağı kaçak alkol dolu şişe ve 120 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Ele geçirilen etil alkolün hacmen yüzde 40 oranında seyreltilmesi halinde yaklaşık 300 litre kaçak alkol üretilebileceği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika

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