Kırşehir\'de kaçak alkol operasyonunda 50 litre ele geçirildi, 1 gözaltı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 litre kaçak etil alkol ile 15 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçak alkol üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şahsın kaçak alkol ürettiği yönünde bilgi elde edildi. Bunun üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekiplerince şüpheliye ait adreste arama yapıldı. Aramada, 50 litre el yapımı alkol geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.