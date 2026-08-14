Kırşehir'de Kaçak Makaron Operasyonu
Kırşehir'de bir iş yerinde 15 bin 80 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 15 bin 80 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre kaçakçılık faaliyetlerinin takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ş.E.'ye ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 20'li paketler halinde toplam 15 bin 80 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Ş.E. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kırşehir'de Kaçak Makaron Operasyonu - Son Dakika
Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Sizin düşünceleriniz neler ?