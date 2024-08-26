Bir ayda 4 kurt saldırısı tedirgin etti
Kurdun mandıraya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
KIRŞEHİR - Kırşehir'in Boztepe ilçesinde mandıraya dadanan kurtlar insanları tedirgin etti.
İlçeye bağlı Körpınar Köyü'nde bulunan mandıraya bir ay içerisinde 4 defa kurt saldırısı gerçekleşti. Son vakada bir mandıraya giren kurt hayvanlara saldırdı. Hayvanlar saldıran kurtların görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Çiftçi ve bölgede yaşayan köylüler, endişe içerisine düşerken son saldırıda da 4 hayvan da telef oldu.
Hayvanların kurtlardan kaçışları ve kurtların çıkışları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de mandıraya dadanan kurtlar tedirginlik yaratıyor - Son Dakika
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