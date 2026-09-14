Kırşehir'de midesinden 139 kapsül uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de midesinden 139 kapsül uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Kırşehir\'de midesinden 139 kapsül uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
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Kırşehir'de narkotik ekiplerinin operasyonunda, uyuşturucuyu kapsüller halinde yutarak taşıdığı belirlenen şüpheli yakalandı. İç beden muayenesinde doğal yollarla çıkarılan 139 kapsülden 1 kilo 159 gram madde ile 9 gram afyon sakızı ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak vücudunda taşıdığı belirlenen şüpheli yakalandı. Şüphelinin yapılan iç beden muayenesinin ardından doğal yollarla çıkartılan kapsüllerden 1 kilo 159 gram madde ile 9 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada A.M.'yi yakaladı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak vücudunda taşıdığı tespit edildi. Şüpheliye yapılan iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücuttan çıkarılması sağlandı. Yapılan incelemede 139 kapsül içerisinde toplam 1 kilo 159 gram madde, 1 kapsül içerisinde ise 9 gram afyon sakızı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Narkotik, Kırşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de midesinden 139 kapsül uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de midesinden 139 kapsül uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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