Kırşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Kırşehir\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Ters yöne giren motosiklet, otomobile çarptı; sürücü yaralandı ve alkol muayenesini reddetti.

Kırşehir'de ters yöne giren motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bağbaşı TOKİ Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.U. idaresindeki motosiklet, ters yöne girerek seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazada motosikletten düşen poşette alkollü içki kutusu olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisinde alkol muayenesi yapılmasını reddeden yaralı, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletse trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Kırşehir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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