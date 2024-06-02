Kırşehir'de muhtar adayı çobanı dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de muhtar adayı çobanı dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kırşehir\'de muhtar adayı çobanı dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kırşehir'de muhtar adayı çoban Aydın Battal'ı dolandırdığı iddia edilen şüpheliler E.C. ve M.B. yakalandı. Battal'ın şikayeti üzerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliler gözaltına alındı.

02.06.2024 22:24
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Kırşehir'de muhtar adayı çobanı dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı çoban Aydın Battal'ı (49) dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda kendisine gelenlere bir hayır kurumu için adaklık 4 koyun ve 6 kuzu verdiğini aktaran Battal'ın şikayeti üzerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen E.C. ve M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmaki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de muhtar adayı çobanı dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de muhtar adayı çobanı dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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