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Kırşehir'de muhtar adayı çobanı dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı çoban Aydın Battal'ı (49) dolandırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda kendisine gelenlere bir hayır kurumu için adaklık 4 koyun ve 6 kuzu verdiğini aktaran Battal'ın şikayeti üzerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen E.C. ve M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmaki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR