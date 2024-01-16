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Kırşehir'de Otomobil Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırşehir'de Otomobil Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırşehir-Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, M.İ. isimli sürücü hayatını kaybetti. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi ve cesedi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir\'de Otomobil Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
16.01.2024 - 13:51,
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Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre M.İ.'nin (27) kullandığı 40 BB 794 plakalı otomobil, Kırşehir- Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü M.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından M.İ.'nin cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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