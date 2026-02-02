Kırşehir\'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde park halindeki bir otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Mucur'da Ö.Y. tarafından park edilen 40 ABY 327 plakalı otomobil, park edildikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mucur Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Ekipler, muhtemel bir yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışması da yaptı.

Yangında otomobilde ciddi maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR