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Kırşehir'de PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırşehir'de PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

Kırşehir\'de PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı
26.01.2024 - 12:41,
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Kırşehir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan S.A.'yı yakaladı. Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan S.A., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de PKK/KCK propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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