Kırşehir'de Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi
Kırşehir'de Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

14.05.2026 15:22
Kırşehir'de yapılan operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi, adli işlemler başlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 2 farklı ikamette ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri aldıkları ihbarla bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör ve 28 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan Çukurçayır Mahallesi'nde bir şahsın av tüfeği ile havaya ateş ettiği yönünde gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerde havaya ateş açtığı belirlenen tüfek tespit edilerek el konuldu. Olayla ilgili Y.P. hakkında 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

