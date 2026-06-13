Kırşehir\'de sağanak yağış sele dönüştü

Kırşehir'de etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, iş yerleri ve sokaklar su altında kaldı.

Kırşehir'de etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Yağışın şiddetini arttırmasıyla birlikte özellikle Terme Caddesi'nde bulunan iş yerlerini su bastı. Emniyet birimleri, şehir merkezinde güvenlik amacıyla bazı yolları tek yönlü olarak trafiğe kapattı.

İş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışan esnaflar, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yürüttü. Bazı esnaflar ise kovalarla önlem almaya çalıştı. İş yerlerini su basan vatandaşlar, belediye ekiplerinin bölgeye geç ulaştığını belirterek tepki gösterdi. Yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede, ekipler esnaflarla birlikte çalışma başlattı. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Valilikten açıklama

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kent merkezine metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, ilgili kurumlar tarafından saha çalışmalarının ve meteorolojik verilerin anlık olarak takip edildiği, gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Valilik koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi ve ilgili tüm kurumların teyakkuz halinde görevlerini sürdürdüğü belirtildi. Vali Murat Sefa Demiryürek ise çalışmaları yakından takip etti. - KIRŞEHİR